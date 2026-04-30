Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi genişləndirilib
- 30 aprel, 2026
- 12:46
Nazirlər Kabineti "Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında" 11 avqust 2016-cı il tarixli qərarında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, kollegiya üzvlərinin sayı 13-dən 15-ə çatdırılıb və aşağıdakı kimi təsdiq edilib:
Kollegiyanın sədri
- maliyyə naziri
Kollegiyanın üzvləri
- maliyyə nazirinin I müavini
- maliyyə nazirinin müavinləri
- Naxçıvan Muxtar Respublikasının maliyyə naziri
- Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbəri
- Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbərinin müavinləri
- Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi
- Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin direktoru
- Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru
- Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinin direktoru.