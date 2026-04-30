    Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi genişləndirilib

    • 30 aprel, 2026
    • 12:46
    Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi genişləndirilib

    Nazirlər Kabineti "Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında" 11 avqust 2016-cı il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, kollegiya üzvlərinin sayı 13-dən 15-ə çatdırılıb və aşağıdakı kimi təsdiq edilib:

    Kollegiyanın sədri

    - maliyyə naziri

    Kollegiyanın üzvləri

    - maliyyə nazirinin I müavini

    - maliyyə nazirinin müavinləri

    - Naxçıvan Muxtar Respublikasının maliyyə naziri

    - Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbəri

    - Maliyyə Nazirliyi Aparatının rəhbərinin müavinləri

    - Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi

    - Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin direktoru

    - Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru

    - Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinin direktoru.

    В Азербайджане расширен состав коллегии Министерства финансов

