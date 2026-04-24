В Азербайджане расширен перечень единых индексов для госструктур и юрлиц

Кабинет министров внес изменения в "Перечень единых индексов, определенных для государственных органов, юридических лиц, находящихся в государственной собственности, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права, созданных от имени государства, и комиссий", утвержденный постановлением от 15 сентября 2022 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, в перечень включены ОАО "Темиз Шехер" (Чистый город), ООО "Азералюминиум" и ООО "Агропромышленный комплекс "Азерпамбыг".