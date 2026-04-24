    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanda "Vahid indekslərin siyahısı" genişləndirilib

    Maliyyə
    • 24 aprel, 2026
    • 15:41
    Azərbaycanda Vahid indekslərin siyahısı genişləndirilib
    Nazirlər Kabineti

    Nazirlər Kabineti 15 sentyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Dövlət orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və komissiyalar üçün müəyyən edilmiş vahid indekslərin Siyahısı"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.

    Qərara əsasən, siyahıya "Тəmiz Şəhər" ASC, "Azəralüminium" və "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC-lər əlavə olunub.

    Nazirlər Kabineti Dövlət orqanları Azəralüminium MMC Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi Təmiz Şəhər ASC
    В Азербайджане расширен перечень единых индексов для госструктур и юрлиц

