Azərbaycanda "Vahid indekslərin siyahısı" genişləndirilib
Maliyyə
- 24 aprel, 2026
- 15:41
Nazirlər Kabineti
Nazirlər Kabineti 15 sentyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Dövlət orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və komissiyalar üçün müəyyən edilmiş vahid indekslərin Siyahısı"nda dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.
Qərara əsasən, siyahıya "Тəmiz Şəhər" ASC, "Azəralüminium" və "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC-lər əlavə olunub.
