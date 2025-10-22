В Азербайджане прожиточный минимум и критерий нуждаемости составят 300 манатов
Финансы
- 22 октября, 2025
- 16:19
Прожиточный минимум и критерий нуждаемости в Азербайджане в следующем году планируется установить на уровне 300 манатов.
Об этом Report сообщил председатель парламентского Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.
По его словам, это на 15 манатов (на 5,3%) больше, чем в 2025 году.
"В частности, минимальный прожиточный минимум составит 317 манатов для трудоспособного населения, 245 манатов для пенсионеров и 260 манатов для детей", - добавил председатель комитета.
Последние новости
17:17
Международные путешественники посетили арт галерею в ЛачынеКарабах
17:17
Пашинян допустил передачу некоторых храмов на баланс государстваВ регионе
17:16
Фото
"Статую Фархада" установят в Агдаме в следующем годуKультурная политика
17:09
Папикян: Срок службы срочников сокращается за счет увеличения числа контрактниковВ регионе
17:03
Международные путешественники посетили ЛачынКарабах
17:00
Фото
Азербайджан представлен на заседании Координационного совета Генпрокуроров стран СНГВнутренняя политика
16:51
Мелони: Италия будет обучать сотрудников для будущей администрации сектора ГазаДругие страны
16:51
В Азербайджане с 2026 года внедрят новые ставки подоходного налогаФинансы
16:49
Фото