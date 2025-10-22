Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Азербайджане прожиточный минимум и критерий нуждаемости составят 300 манатов

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 16:19
    В Азербайджане прожиточный минимум и критерий нуждаемости составят 300 манатов

    Прожиточный минимум и критерий нуждаемости в Азербайджане в следующем году планируется установить на уровне 300 манатов.

    Об этом Report сообщил председатель парламентского Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

    По его словам, это на 15 манатов (на 5,3%) больше, чем в 2025 году.

    "В частности, минимальный прожиточный минимум составит 317 манатов для трудоспособного населения, 245 манатов для пенсионеров и 260 манатов для детей", - добавил председатель комитета.

    прожиточный минимум критерий нуждаемости Муса Гулиев
    Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaq

    Лента новостей