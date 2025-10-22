İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaq

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:49
    Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaq

    2026-cı ildə Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olması nəzərdə tutulur.

    Bu barədə "Report" Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, bu, 2025-ci illə müqayisədə 15 manat və yaxud 5,3 % çoxdur.

