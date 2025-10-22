Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaq
Maliyyə
- 22 oktyabr, 2025
- 15:49
2026-cı ildə Azərbaycanda yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının 300 manat olması nəzərdə tutulur.
Bu barədə "Report" Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, bu, 2025-ci illə müqayisədə 15 manat və yaxud 5,3 % çoxdur.
Son xəbərlər
15:58
Foto
Estoniyanın xarici işlər naziri Bakıda Şəhidlər xiyabanını və Zəfər parkını ziyarət edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
15:58
UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandası ardıcıl üçüncü oyunda uduzubFutbol
15:57
Azərbaycan mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərini 10 %-dən çox azaldıbMaliyyə
15:56
Xamis Seyranov: "Azərbaycanda daha 8 laboratoriya qurulacaq"Biznes
15:52
Azərbaycan mədəniyyət xərclərini 16 %-ə yaxın artırıbMaliyyə
15:52
Norveç Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
15:49
Azərbaycanda gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarı 300 manat olacaqMaliyyə
15:49
Dünya çempionu olan güləşçi: "Qələbəmi müzəffər Azərbaycan ordusuna və şəhidlərimizə həsr edirəm"Fərdi
15:45