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    В Азербайджане предложено повысить финансовые возможности муниципалитетов

    Финансы
    • 30 сентября, 2026
    • 12:31
    В Азербайджане предложено повысить финансовые возможности муниципалитетов

    В Азербайджане для повышения финансовых возможностей муниципалитетов необходимо внести поправки в налоговое законодательство.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Сиявуш Новрузов на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса 2026 года.

    Он также предложил ускорить госрегистрацию незарегистрированных домов (выдачу выписок) с целью увеличения поступлений от налога на имущество, взимаемого муниципалитетами:

    "Около 500 тыс. владельцев частных домов не платят налог на имущество, так как у них нет выписок. В связи с этим необходимо принять меры".

    Депутат также отметил, что с физических и юридических лиц взимается одинаковая сумма налога, тогда как к коммунальным платежам применяется иной подход:

    "С юридических лиц плата за электроэнергию, природный газ и воду взимается в размере, втрое превышающем платежи физических лиц. В муниципалитетах же размер платежа для физических и юридических лиц одинаков, что ограничивает рост их доходов".

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Сиявуш Новрузов Муниципалитеты
    Azərbaycanda bələdiyyələrin maliyyə imkanlarının artırılması təklif olunur
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