В Азербайджане предложено повысить финансовые возможности муниципалитетов

В Азербайджане для повышения финансовых возможностей муниципалитетов необходимо внести поправки в налоговое законодательство.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Сиявуш Новрузов на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса 2026 года.

Он также предложил ускорить госрегистрацию незарегистрированных домов (выдачу выписок) с целью увеличения поступлений от налога на имущество, взимаемого муниципалитетами:

"Около 500 тыс. владельцев частных домов не платят налог на имущество, так как у них нет выписок. В связи с этим необходимо принять меры".

Депутат также отметил, что с физических и юридических лиц взимается одинаковая сумма налога, тогда как к коммунальным платежам применяется иной подход:

"С юридических лиц плата за электроэнергию, природный газ и воду взимается в размере, втрое превышающем платежи физических лиц. В муниципалитетах же размер платежа для физических и юридических лиц одинаков, что ограничивает рост их доходов".