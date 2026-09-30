Azərbaycanda bələdiyyələrin maliyyə imkanlarının artırılması təklif olunur
- 30 sentyabr, 2026
- 11:54
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Azərbaycanda bələdiyyələrin maliyyə imkanlarının artırılması üçün vergi qanunvericiliyində dəyişiklik edilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Siyavuş Novruzov Milli Məclisin payız sessiyasının bu gün keçirilən ilk plenar iclasında bildirib.
O həmçinin təklif edib ki, bələdiyyələrin topladığı əmlak vergisi üzrə daxilolmaların artırılması üçün sənədsiz evlərin dövlət qeydiyyatına alınması (onlara çıxarış verilməsi) sürətləndirilsin: "Təxminən 500 min fərdi evin sahibi çıxarışı olmadığı üçün əmlak vergisi ödəmir. Bununla bağlı addımlar atılmalıdır. Bundan başqa, fiziki və hüquqi şəxslərdən eyni məbləğdə vergi alınır. Halbuki, komminal ödəmələrdə fərqli yanaşma tətbiq olunur, elektrik enerjisi, təbii qaz və suya görə hüquqi şəxsdən fiziki şəxsdən üç dəfə çox pul alırlar. Amma bələdiyyələrdə hər ikisi üçün eyni məbləğ nəzərdə tutulub. Bu da bələdiyyələrin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına imkan vermir".
Bundan başqa, deputatın sözlərinə görə, bələdiyyələrin yaradılmasından 27 il keçsə də, hələ də bələdiyyələrin mülkiyyət xəritələri onlara verilməyib: "Bu yaxınlarda ölkə Prezidenti "2027-2030-cu illərdə dağ-mədən (metal filizləri) və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair Dövlət Proqramı"na həsr olunmuş müşavirə keçirdi. Proqramın icrasına dair bəzi ərazilər bələdiyyələrə aiddir, amma dəqiqləşdirilməlidir. Nazirlər Kabineti qarşısında dəfələrlə məsələ qaldırmışıq. Amma 27 ildir ki, bələdiyyələrin mülkiyyətinin xəritəsi onlara təqdim olunmayıb. Ona görə də bu məsələyə diqqət yetirilməlidir".