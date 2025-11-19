Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 12:23
    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    В Азербайджане предложили разработать Концепцию экономической безопасности, которая объединит меры в социальной, экономической, финансовой, энергетической, продовольственной и водной сферах.

    Как передает Report, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на пленарном заседании парламента во время обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

    По его словам, в рамках оптимизации бюджетных расходов могут быть применены конкретные критерии оценки для определения неэффективных расходов: "Бюджетный пакет по сути состоит из мер финансовой безопасности. Мы предлагаем разработать единую Концепцию экономической безопасности, охватывающую меры в сфере социальной, экономической, финансовой, энергетической, продовольственной и водной безопасности с учетом реалий и вызовов времени.

    Также мы считаем важными предложения и рекомендации Счетной палаты по совершенствованию бюджетного регламента, пересмотру методологии расчета ненефтяных доходов и текущих расходов, структурных компонентов сводного бюджета".

