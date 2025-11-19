İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Azərbaycanda vahid İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması təklif olunur

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 12:01
    Azərbaycanda vahid İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması təklif olunur

    Milli Məclisdə iqtisadi, maliyyə, enerji, ərzaq, su təhlükəsizliyi sahəsində tədbirləri əhatə edən vahid İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyasının işlənib hazırlanması təklif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsi zamanı çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, büdcə xərclərinin optimallaşdırılması çərçivəsində səmərəsiz xərclərin müəyyən edilməsi üçün konkret qiymətləndirmə meyarları tətbiq edilə bilər: "Büdcə zərfi mahiyyətcə maliyyə təhlükəsizliyi tədbirlərindən ibarətdir. Dövrün reallıqlarını və çağırışlarını nəzərə almaqla sosial, iqtisadi, maliyyə, enerji, ərzaq, su təhlükəsizliyi sahəsində tədbirləri əhatə edən vahid İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyasının işlənib hazırlanmasını təklif edirik.

    Həmçinin, büdcə reqlamentinin təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft gəlirlərinin və cari xərclərin hesablanması metodologiyasına, icmal büdcənin struktur komponentlərinə yenidən baxılması ilə bağlı Hesablama Palatasının təklif və tövsiyələrini əhəmiyyətli hesab edirik".

    Büdcə zərfi Azər Əmiraslanov İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyası

    Son xəbərlər

    12:17

    Azərbaycan Avstriya ilə Qlobal Dəniz Fəlakəti və Əmniyyətli Rabitə Sistemi üzrə əməkdaşlıq edəcək

    İnfrastruktur
    12:16

    Xalq artisti Roza Cəlilova ilə vida mərasimi Təzə Pir məscidində keçiriləcək

    İncəsənət
    12:14

    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan son 5 ildə qeyri-neft-qaz ixracını 2 dəfə artırıb"

    Biznes
    12:13

    Stiv Uitkoff İstanbulda HƏMAS-ın yüksək vəzifəli lideri ilə danışıqlar aparacaq

    Region
    12:11

    Azərbaycanlı hakim Avropa Voleybol Konfederasiyası tərəfindən təyinat alıb

    Komanda
    12:08

    Sahil Babayev: "Elm və təhsil xərcləri 2024-cü illə müqayisədə 688 milyon manat artırılır"

    Maliyyə
    12:05

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin növbəti oyununa təyinatlar açıqlanıb

    Futbol
    12:01

    Azərbaycanda vahid İqtisadi Təhlükəsizlik Konsepsiyasının hazırlanması təklif olunur

    Maliyyə
    11:59

    Xandanyan: Ermənistan-Türkiyə arasında fəal dialoq tezliklə müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti