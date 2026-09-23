В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации выросли почти на 19%

В государственный бюджет Азербайджана в январе-августе 2026 года от приватизации государственного имущества поступило 114,7 млн манатов, что на 18,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам.

За 8 месяцев ведомство провело 40 аукционов. На аукционах были приватизированы пакеты акций 3 акционерных обществ, 2 малых государственных предприятия, 1 объект незавершенного строительства и 690 транспортных средств.

Кроме того, за отчетный период Государственная служба заключила 2 953 новых договоров аренды, из которых 363 - по нежилым помещениям и 2 590 - по земельным участкам. Это на 6,4% меньше по сравнению с годом ранее. В итоге от аренды государственного имущества (нежилых помещений и земельных участков) в госбюджет перечислено 37,8 млн манатов, что на 24,75% больше в годовом сравнении.

Таким образом, в январе-августе от приватизации и аренды в бюджет в общей сложности поступило 152,5 млн манатов, что на 20,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.