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    В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации выросли почти на 19%

    Финансы
    • 23 сентября, 2026
    • 12:08
    В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации выросли почти на 19%

    В государственный бюджет Азербайджана в январе-августе 2026 года от приватизации государственного имущества поступило 114,7 млн манатов, что на 18,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по имущественным вопросам.

    За 8 месяцев ведомство провело 40 аукционов. На аукционах были приватизированы пакеты акций 3 акционерных обществ, 2 малых государственных предприятия, 1 объект незавершенного строительства и 690 транспортных средств.

    Кроме того, за отчетный период Государственная служба заключила 2 953 новых договоров аренды, из которых 363 - по нежилым помещениям и 2 590 - по земельным участкам. Это на 6,4% меньше по сравнению с годом ранее. В итоге от аренды государственного имущества (нежилых помещений и земельных участков) в госбюджет перечислено 37,8 млн манатов, что на 24,75% больше в годовом сравнении.

    Таким образом, в январе-августе от приватизации и аренды в бюджет в общей сложности поступило 152,5 млн манатов, что на 20,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Приватизация госимущества Госслужба по имущественным вопросам
    Azərbaycanda özəlləşdirmədən büdcəyə daxilolmalar 19 %-ə yaxın artıb

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