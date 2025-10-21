Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%

    Финансы
    • 21 октября, 2025
    • 18:18
    В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%

    Поступления в государственный бюджет от приватизации государственного имущества по линии Госслужбы по вопросам имущества за январь-сентябрь этого года составили 110,2 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

    Согласно информации, это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За отчетный период проведено 38 аукционов (на 9,5% меньше, чем год назад) по приватизации государственного имущества. На аукционах были проданы пакеты акций 7 акционерных обществ (на 40% больше), 2 малых государственных предприятия (в 3 раза меньше), 792 транспортных средства (на 50,9% больше).

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 2 % artıb

