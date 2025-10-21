В Азербайджане поступления в бюджет от приватизации госимущества выросли на 2%

Поступления в государственный бюджет от приватизации государственного имущества по линии Госслужбы по вопросам имущества за январь-сентябрь этого года составили 110,2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период проведено 38 аукционов (на 9,5% меньше, чем год назад) по приватизации государственного имущества. На аукционах были проданы пакеты акций 7 акционерных обществ (на 40% больше), 2 малых государственных предприятия (в 3 раза меньше), 792 транспортных средства (на 50,9% больше).