Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 2 % artıb
Maliyyə
- 21 oktyabr, 2025
- 18:03
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xətti ilə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 110,2 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 % çoxdur.
Hesabat dövründə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı 38 hərrac (1 il əvvələ nisbətən 9,5 % az) keçirilib. Hərraclarda 7 səhmdar cəmiyyətinin (40 % çox) səhm paketi, 2 kiçik dövlət müəssisəsi (3 dəfə az), 792 nəqliyyat vasitəsi (50,9 % çox) satılıb.
