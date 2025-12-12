WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Heydər Əliyevin ən mühüm tarixi addımlarından biri enerji strategiyasının formalaşdırılması olub - RƏY

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 11:32
    Heydər Əliyevin ən mühüm tarixi addımlarından biri enerji strategiyasının formalaşdırılması olub - RƏY

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ən mühüm tarixi addımlarından biri enerji strategiyasının formalaşdırılması olub.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin üzvü Tahir Mirkişili deyib.

    Deputat qeyd edib ki, Ümummilli Liderin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rolundan danışarkən təkcə tarixi bir şəxsiyyətin fəaliyyəti deyil, müasir dövlətçilik modelinin iqtisadi dayaqları xatırlanır:

    "Heydər Əliyevin iqtisadi strategiyası Azərbaycanın müstəqilliyinin real məzmunla doldurulmasına, siyasi suverenliyin iqtisadi suverenliklə möhkəmləndirilməsinə xidmət edən sistemli bir yanaşma olub. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkəmiz ağır sosial-iqtisadi böhran, idarəetmə boşluğu, istehsalın kəskin azalması və təhlükəsizlik riskləri ilə üz-üzə idi. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin siyasi rəhbərliyə qayıdışı ilə iqtisadi sabitliyin bərpası dövlət quruculuğunun əsas prioritetinə çevrildi. İlk növbədə, makroiqtisadi stabillik təmin olundu, qanunvericilik və institusional islahatlara başlanıldı, dövlət idarəetməsi və iqtisadi qərarvermə mexanizmləri yenidən quruldu".

    T.Mirkişilinin sözlərinə görə, "Əsrin müqaviləsi" ilə Azərbaycan beynəlxalq enerji bazarına etibarlı tərəfdaş kimi daxil olub və ölkəyə böyük həcmdə sərmayə axını başlayıb:

    Tahir Mirkişili

    "Bu, yalnız neft sektorunun inkişafı deyil, bütövlükdə iqtisadiyyatın canlanması, yeni infrastruktur layihələri, məşğulluğun artması və sosial sahənin maliyyə əsaslarının güclənməsi demək idi. Heydər Əliyev enerji resurslarını tək məqsəd kimi deyil, modern iqtisadiyyatın qurulması üçün vasitə kimi görürdü. Onun iqtisadi kursunun başqa bir vacib xətti regionların inkişafı, ölkədaxili inteqrasiyanın möhkəmlənməsi və sosial ədalətin təmin edilməsi idi. Dövlətin iqtisadi rolunun səmərəli qurulması, bazar prinsiplərinə keçidin mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi, sahibkarlığın təşviqi və strateji sektorların qorunması balansı Heydər Əliyev məktəbinin əsas xüsusiyyətlərindəndir".

    Müsahib hesab edir ki, bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlılığı, enerji və nəqliyyat layihələri üzrə beynəlxalq çəkisi, regional liderlik iddiası və modernləşmə gündəliyi məhz həmin strateji təməllər üzərində yüksəlir:

    "Heydər Əliyevin qurduğu iqtisadi idarəetmə fəlsəfəsi uzunmüddətli baxışa, milli maraqların üstünlüyünə və dövlətin inkişaf missiyasına söykənirdi. Nəticə etibarilə, Heydər Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatına verdiyi ən böyük töhfə təkcə konkret layihələr və müqavilələr deyil, milli inkişaf konsepsiyası, sabitlik və gələcək nəsillər üçün işlək dövlət-iqtisadiyyat modelidir. Bu model bu gün də ölkəmizin tərəqqisinin ideya və strateji istinad nöqtəsi olaraq qalır".

    Heydər Əliyevin anım günü Tahir Mirkişili enerji

    Son xəbərlər

    11:43

    "Meydan TV" işi ilə bağlı həbs edilən şəxslərin məhkəməsi keçirilir

    Hadisə
    11:43

    ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək

    Energetika
    11:40

    Tokayev dünya birliyini Xəzərin ekosisteminin dağılmasının qarşısını almaq səylərini dəstəkləməyə çağırıb

    Region
    11:40
    Foto
    Video

    Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilir

    Daxili siyasət
    11:40

    Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    11:35

    Türkiyə səfiri: Heydər Əliyev qurucu bir liderdir

    Daxili siyasət
    11:34

    Turqay Zeytingöz: "Azərbaycan Basketbol Federasiyası inkişafın nəzərə çarpdığı bir ili arxada qoyur"

    Komanda
    11:33
    Foto

    Azərbaycanın İrandakı səfirliyində Heydər Əliyevin anım günü qeyd olunub

    Xarici siyasət
    11:32

    Heydər Əliyevin ən mühüm tarixi addımlarından biri enerji strategiyasının formalaşdırılması olub - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti