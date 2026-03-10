В Азербайджане покупателям недвижимости вернули НДС почти на 7 млн манатов
- 10 марта, 2026
- 15:54
В Азербайджане в январе-феврале текущего года покупателям недвижимости, приобретенной и оплаченной безналичным способом, возвращено НДС на сумму 6 млн 715,7 тыс. манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
