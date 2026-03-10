Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 7 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıb
Maliyyə
- 10 mart, 2026
- 15:38
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 6 milyon 715,7 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Azərbaycanda bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin fiziki şəxs olan istehlakçılara qaytarılması ilə bağlı layihə uğurla davam etdirilib.
