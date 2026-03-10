İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 7 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    • 10 mart, 2026
    • 15:38
    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 7 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 6 milyon 715,7 min manat əlavə dəyər vergisi (ƏDV) geri qaytarılıb.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Azərbaycanda bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin bir hissəsinin fiziki şəxs olan istehlakçılara qaytarılması ilə bağlı layihə uğurla davam etdirilib.

    əlavə dəyər vergisi Dövlət Vergi Xidməti
    В Азербайджане покупателям недвижимости вернули НДС почти на 7 млн манатов

    Son xəbərlər

    14:50

    İsrail ordusu Tehran yaxınlığındakı "Talekan" nüvə obyektinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    14:48

    Kyell Maqne Bunnevik: BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılmasına ehtiyac var

    Digər ölkələr
    14:48
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB-3

    Daxili siyasət
    14:46
    Foto

    Azərbaycan və Çin Orta Dəhlizlə bağlı investisiya imkanlarını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    14:46

    Bu aydan Bakı və regionları əhatə edən mədəni qastrol proqramına başlanılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    14:43

    Magistraturaya qəbulun yekun nəticələri açıqlanıb, bir nəfər 96 bal toplayıb

    Elm və təhsil
    14:36

    Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsini Azərbaycanla müharibəni qızışdırmaq cəhdində ittiham edib

    Region
    14:36

    Fevralda 6 000-ə yaxın əcnəbi Azərbaycanda müvəqqəti yaşama icazəsi ilə bağlı müraciət edib

    Daxili siyasət
    14:33

    Ötən ay 41 nəfər Azərbaycana readmissiya edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti