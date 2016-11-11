В Азербайджане подорожали депозиты и вклады

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В банковском секторе Азербайджана в сентябре наблюдалась смешанная тенденция по средней процентной ставке по депозитам и вкладам.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, за отчетный период средняя процентная ставка по депозитам и вкладам в манатном эквиваленте выросла по сравнению с августом на 0,2 процентных пункта и составила 8,75% годовых, в иностранной валюте выросла на 0,15 процентных пункта – до 5,12% годовых.

Средняя процентная ставка по кредитам в национальной и иностранной валюте в сентябре составила соответственно 12,42% и 10,10% годовых.

Напомним, что на 1 сентября эти показатели составили соответственно 12,28% и 10,21%.