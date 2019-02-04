В Азербайджане по гослинии выданы ипотечные кредиты на 262 млн манатов в прошлом году

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В прошлом году азербайджанские банки выдали по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда кредиты на 261,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 29% превышает показатель 2017 года.

За отчетный период Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд получил из госбюджета в 2 раза больше средств - 100 млн манатов. Фондом выпущены облигации на 200 млн манатов, что на 24,5% меньше, чем в предыдущем году.