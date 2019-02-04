 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане по гослинии выданы ипотечные кредиты на 262 млн манатов в прошлом году

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В прошлом году азербайджанские банки выдали по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда кредиты на 261,7 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 29% превышает показатель 2017 года.

    За отчетный период Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд получил из госбюджета в 2 раза больше средств - 100 млн манатов. Фондом выпущены облигации на 200 млн манатов, что на 24,5% меньше, чем в предыдущем году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi