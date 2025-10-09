Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Азербайджане ожидается двукратный рост потерь в результате киберинцидентов

    Финансы
    • 09 октября, 2025
    • 16:01
    В Азербайджане ожидается двукратный рост потерь в результате киберинцидентов

    В Азербайджане потери в результате киберинцидентов увеличатся примерно вдвое по сравнению с прошлым годом и достигнут 40 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" Рауф Джабаров на финтех-форуме в Баку.

    "По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году в стране были зафиксированы потери в размере 22 млн манатов. Здесь свою роль играют также банки и другие финансовые институты. Их уязвимости приводят к возникновению подобных инцидентов. Однако собственные ошибки людей также играют роль в росте потерь", - сказал он.

    Azərbaycanda kiberhadisələr nəticəsində itkilərdə 2 dəfə artım gözlənilir
    Azerbaijan expects losses due to cyber incidents to double

