В Азербайджане ожидается двукратный рост потерь в результате киберинцидентов
Финансы
- 09 октября, 2025
- 16:01
В Азербайджане потери в результате киберинцидентов увеличатся примерно вдвое по сравнению с прошлым годом и достигнут 40 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана" Рауф Джабаров на финтех-форуме в Баку.
"По данным Министерства внутренних дел, в прошлом году в стране были зафиксированы потери в размере 22 млн манатов. Здесь свою роль играют также банки и другие финансовые институты. Их уязвимости приводят к возникновению подобных инцидентов. Однако собственные ошибки людей также играют роль в росте потерь", - сказал он.
Последние новости
16:33
Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Наш долг – дать объективную оценку произошедшемуВнутренняя политика
16:32
Фото
Видео
В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и России - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:32
Все системы по сбору персональных данных в Азербайджане объединят в единый госреестрИКТ
16:24
Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамикаВнешняя политика
16:21
Алиев поблагодарил Путина за личный контроль ситуации вокруг катастрофы самолета AZALВнешняя политика
16:21
Хорватия готова выкупить долю в подпавшей под санкции США сербской NIS - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:11
Президент России: Причина катастрофы самолета AZAL связана с несколькими обстоятельствамиВнешняя политика
16:11
В Азербайджане создаются критерии для оценки кибербезопасности частного сектораИКТ
16:04