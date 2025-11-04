В Азербайджане задерживается принятие нового закона о приватизации

В Азербайджане задерживается принятие нового закона, регулирующего приватизацию и передачу в управление государственного имущества.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.

Согласно документу, Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы предусматривала подготовку и принятие такого закона в 2023 году.

Однако, как отмечает Счетная палата, данная мера до сих пор не реализована.