В Азербайджане задерживается принятие нового закона о приватизации
Финансы
- 04 ноября, 2025
- 11:22
В Азербайджане задерживается принятие нового закона, регулирующего приватизацию и передачу в управление государственного имущества.
Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к проекту бюджета на 2026 год.
Согласно документу, Стратегия социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы предусматривала подготовку и принятие такого закона в 2023 году.
Однако, как отмечает Счетная палата, данная мера до сих пор не реализована.
