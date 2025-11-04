Hesablama Palatası: Özəlləşdirməyə dair yeni qanunun qəbulu gecikir
Maliyyə
- 04 noyabr, 2025
- 11:19
Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə və idarəetməyə verilməsinə dair yeni qanunun qəbulu gecikir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi Rəydə bildirilir.
Sənəsə əsasən, "2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın "Yeni özəlləşdirmə strategiyasının həyata keçirilməsi" adlı fəaliyyət istiqamətində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə və idarəetməyə verilməsinə dair yeni qanun layihəsinin 2023-cü ildə hazırlanması və qəbulu nəzərdə tutulsa da, indiyə qədər bu tədbir icra edilməyib.
