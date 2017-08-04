В Азербайджане оформлен 4 951 страховой полис "Зеленая карта" в прошлом месяце

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В июле текущего года страховщиками, имеющими право действовать в рамках системы "Зеленая карта", заключен 4 951 договор международного страхования.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, 3 315 из которых составили договора, заключенные в отношении автотранспортных средств, выезжающих в Турцию и Иран, 1 546 – в Россию, Молдавию и Украину, и 90 – во все страны-участницы системы (за исключением Беларуси и Израиля).

Сумма страховых премий, собранных страховыми компаниями по заключенным договорам за отчетный период составила 319 490 манатов. 4027 из этих договоров были заключены по легковым автомобилям, 478 – грузовым автомобилям, 413 – прицепам, 27 – автобусам и 6 – мотоциклам.

В настоящее время 13 страховых компаний – участниц БОС обладают правом на заключение договоров в рамках системы "Зеленая карта" (Азербайджанская государственная страховая коммерческая компания, Ateshgah Insurance, Standard Insurance, Ata Insurance, Xalg Insurance, PASHA Insurance, AXA-Mbask, “AzSigorta, Mega Insurance, Silkway Insurance, Azerbaijan Industry Insurance, Gala Insurance и Gunay Insurance.

Отметим, что Азербайджан подключился к системе "Зеленая карта" в начале 2016 года.