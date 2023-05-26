В Азербайджане обсудили восстановление нарушенных прав инвесторов

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялись обсуждения по вопросам защиты прав инвесторов, восстановления их нарушенных прав в соответствии с требованиями законодательства, а также расширения возможностей для их обращения. Об этом сообщает R

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялись обсуждения по вопросам защиты прав инвесторов, восстановления их нарушенных прав в соответствии с требованиями законодательства, а также расширения возможностей их обращения.



Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.



Согласно информации, в ведомстве состоялась встреча с Общественным объединением "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана" (AFBIA) с целью расширения взаимодействия и осуществления совместной деятельности.

На встрече, наряду с требованиями законодательства, была подчеркнута важность документа ЦБА "Методическое руководство по рассмотрению жалоб потребителей в финансовых учреждениях", необходимость института медиации как альтернативного метода разрешения споров, рассмотрены возможности исследования, разрешения поступающих обращений, повышения опыта медиации.