В Азербайджане обсудили создание "системы E-KYC"

В Азербайджане с целью эффективного обеспечения политики "знай своего клиента" в рамках "Стратегии цифровых платежей на 2021-2023 годы" состоялось обсуждение вопроса по созданию "системы E-KYC".

В Азербайджане с целью эффективного обеспечения политики "знай своего клиента" в рамках "Стратегии цифровых платежей на 2021-2023 годы" состоялось обсуждение вопроса по созданию "системы E-KYC".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Проведена онлайн-встреча с представителями Центрального банка Азербайджана для обсуждения "системы E-KYC". На встрече представители Центробанка провели презентацию о первоначальной концепции "системы E-KYC" и ответили на вопросы.