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В Азербайджане обсудили создание "системы E-KYC"

В Азербайджане обсудили создание "системы E-KYC" В Азербайджане с целью эффективного обеспечения политики "знай своего клиента" в рамках "Стратегии цифровых платежей на 2021-2023 годы" состоялось обсуждение вопроса по созданию "системы E-KYC".
Финансы
4 апреля 2022 г. 12:18
В Азербайджане обсудили создание системы E-KYC

В Азербайджане с целью эффективного обеспечения политики "знай своего клиента" в рамках "Стратегии цифровых платежей на 2021-2023 годы" состоялось обсуждение вопроса по созданию "системы E-KYC".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Проведена онлайн-встреча с представителями Центрального банка Азербайджана для обсуждения "системы E-KYC". На встрече представители Центробанка провели презентацию о первоначальной концепции "системы E-KYC" и ответили на вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “E-KYC sistemi”nin yaradılması müzakirə edilib

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