В Азербайджане общие расходы на государственные услуги увеличиваются на 8%

Отчисления из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год в связи с государственными услугами увеличиваются на 316,254 млн манатов или на 8,3% - с 3 млрд 808,23 млн манатов до 4 млрд 124,484 млн манатов.

Отчисления из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год в связи с государственными услугами увеличиваются на 316,254 млн манатов или на 8,3% - с 3 млрд 808,23 млн манатов до 4 млрд 124,484 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О государственном бюджете на 2023 год".

Согласно документу, предусмотрено увеличение расходов, связанных с деятельностью органов законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления, на 29,538 млн манатов или на 1,9% - с 1 млрд 568,845 млн манатов до 1 млрд 598,383 млн манатов, расходов по международным отношениям на 26 млн манатов или на 5,5% - с 472,4 млн манатов до 498,4 млн манатов, расходов, связанных с иностранной помощью, - на 100 млн манатов или в 8,4 раза - с 13,5 млн манатов до 113,5 млн манатов, сокращение расходов на науку на 3,169 млн манатов или на 1,4% - с 228,473 млн манатов до 225,304 млн манатов, увеличение расходов на проведение выборов и прочих мероприятий на 16,199 млн манатов или на 53,1% - с 30,531 млн манатов до 46,73 млн манатов, сокращение расходов на межбюджетные трансферты на 29,831 млн манатов или 6,1% - с 489,481 млн манатов до 459,65 млн манатов, увеличение расходов, связанных с государственным долгом, на 177,516 млн манатов или на 17,7% - с 1 млрд 5 млн манатов до 1 млрд 182,516 млн манатов.