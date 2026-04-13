    В Азербайджане общая сумма реструктуризированных кредитов сократилась на 14%

    Финансы
    13 апреля, 2026
    • 16:58
    Общая сумма реструктуризированных кредитов в Азербайджане в 2025 году сократилась примерно на 14% (154 млн манатов), до 950 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за 2025 год" Центрального банка Азербайджана.

    Согласно документу, снижение произошло в основном по бизнес-портфелю (290 млн манатов).

    По потребительскому портфелю наблюдался рост объема реструктуризированных кредитов (135 млн манатов), тогда как по ипотечному портфелю существенных изменений в объеме реструктуризированных кредитов не произошло.

    Реструктуризированные кредиты Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

