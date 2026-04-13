В Азербайджане общая сумма реструктуризированных кредитов сократилась на 14%
Финансы
- 13 апреля, 2026
- 16:58
Общая сумма реструктуризированных кредитов в Азербайджане в 2025 году сократилась примерно на 14% (154 млн манатов), до 950 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности за 2025 год" Центрального банка Азербайджана.
Согласно документу, снижение произошло в основном по бизнес-портфелю (290 млн манатов).
По потребительскому портфелю наблюдался рост объема реструктуризированных кредитов (135 млн манатов), тогда как по ипотечному портфелю существенных изменений в объеме реструктуризированных кредитов не произошло.
17:43
Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%Внутренняя политика
17:41
Фото
В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:38
Фото
Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 годФинансы
17:31
Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан КостанянВ регионе
17:26
Фото
Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОКарабах
17:25
Фото
В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДАВнешняя политика
17:24
Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положенииФинансы
17:17
В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазиновПроисшествия
17:16