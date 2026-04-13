Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb
- 13 aprel, 2026
- 16:49
2025-ci ildə Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği təxminən 14 % və yaxud 154 milyon manat azalaraq 950 milyon manata düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, azalma əsasən biznes portfeli (290 milyon manat) üzrə olub. İstehlak portfeli üzrə isə restrukturizasiya edilmiş kreditlərdə artım (135 milyon manat) müşahidə edilsə də, ipoteka portfeli üzrə restrukturizasiya edilmiş kreditlərdə ciddi dəyişiklik baş verməyib.
Son xəbərlər
17:35
AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmırMaliyyə
17:34
Foto
Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblərFərdi
17:32
"Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşübİKT
17:29
Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıbEnergetika
17:29
İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİBHadisə
17:28
Foto
Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilibElm və təhsil
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto