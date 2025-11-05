В Азербайджане оборот с использованием ККА нового поколения вырос на 13%

Оборот через контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в Азербайджане в январе-октябре текущего года составил 22 млрд 566,8 млн манатов, что на 12,7% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС).

К настоящему времени на территории Азербайджана установлено 109 164 ККА нового поколения.

"Использование ККА нового поколения позволило проводить расчеты более прозрачно, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль над оборотом", - отмечает ГНС.