В Азербайджане оборот с использованием ККА нового поколения вырос на 13%

    Финансы
    • 05 ноября, 2025
    • 18:57
    Оборот через контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в Азербайджане в январе-октябре текущего года составил 22 млрд 566,8 млн манатов, что на 12,7% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС).

    К настоящему времени на территории Азербайджана установлено 109 164 ККА нового поколения.

    "Использование ККА нового поколения позволило проводить расчеты более прозрачно, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль над оборотом", - отмечает ГНС.

    кассовые аппараты оборот Азербайджан
    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 13 %-ə yaxın artıb

    Лента новостей