В Азербайджане оборот с использованием ККА нового поколения вырос на 13%
Финансы
- 05 ноября, 2025
- 18:57
Оборот через контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения в Азербайджане в январе-октябре текущего года составил 22 млрд 566,8 млн манатов, что на 12,7% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС).
К настоящему времени на территории Азербайджана установлено 109 164 ККА нового поколения.
"Использование ККА нового поколения позволило проводить расчеты более прозрачно, предотвращать незаконный оборот товаров и обеспечивать контроль над оборотом", - отмечает ГНС.
