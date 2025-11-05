İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2025
    • 18:23
    Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 13 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 22 milyard 566,8 milyon manat olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə (DVX) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,7 % çoxdur.

    İndiyə qədər Azərbaycan ərazisində 109 164 ədəd yeni nəsil NKA quraşdırılıb.

    "Yeni nəsil NKA-dan istifadə hesablaşmaların daha şəffaf aparılmasına, malların qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasına və dövriyyəyə nəzarətin təmin edilməsinə imkan yaradıb", - DVX bildirir.

    В Азербайджане оборот с использованием ККА нового поколения вырос на 13%

