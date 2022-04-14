В Азербайджане оборот посредством новых кассовых аппаратов вырос на 38%

На сегодняшний день в Азербайджане установлено 58 095 контрольно-кассовых аппаратов (НКА) нового поколения.

На сегодняшний день в Азербайджане установлено 58 095 контрольно-кассовых аппаратов (НКА) нового поколения.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно данным, в январе-марте текущего года оборот через НКА нового поколения составил более 4,3 млрд манатов, что на 38,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оснащение налогоплательщиков новыми кассовыми аппаратами осуществляется поэтапно со 2-го квартала 2019 года. Государственная налоговая служба Азербайджана планирует к 31 декабря 2022 года завершить четвертый этап оснащения объектов торговли и услуг контрольно-кассовыми аппаратами нового поколения. На нынешнем этапе предусмотрено внедрение ККА нового поколения в объектах розничной торговли и общественного питания в Баку, Гяндже и Сумгайыте до 1 апреля 2022 года, а по всей стране - до конца этого года.