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В Азербайджане оборот посредством новых кассовых аппаратов вырос на 38%

В Азербайджане оборот посредством новых кассовых аппаратов вырос на 38% На сегодняшний день в Азербайджане установлено 58 095 контрольно-кассовых аппаратов (НКА) нового поколения.
Финансы
14 апреля 2022 г. 17:14
В Азербайджане оборот посредством новых кассовых аппаратов вырос на 38%

На сегодняшний день в Азербайджане установлено 58 095 контрольно-кассовых аппаратов (НКА) нового поколения.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно данным, в январе-марте текущего года оборот через НКА нового поколения составил более 4,3 млрд манатов, что на 38,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оснащение налогоплательщиков новыми кассовыми аппаратами осуществляется поэтапно со 2-го квартала 2019 года. Государственная налоговая служба Азербайджана планирует к 31 декабря 2022 года завершить четвертый этап оснащения объектов торговли и услуг контрольно-кассовыми аппаратами нового поколения. На нынешнем этапе предусмотрено внедрение ККА нового поколения в объектах розничной торговли и общественного питания в Баку, Гяндже и Сумгайыте до 1 апреля 2022 года, а по всей стране - до конца этого года.

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Версия на английском языке Turnover of new generation cash registers in Azerbaijan soars by 38%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları ilə dövriyyə 38 % artıb

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