​В Азербайджане обнародован объем поступлений от соглашений PSA

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В 2015 году поступления в виде подоходного налога с наемных работников подрядных и иностранных субподрядных организаций, действующих в рамках соглашений PSA (долевое распределение добычи), составили 293 186,6 тыс. манатов. Это на 24,5%, больше, чем в 2013 году, и на 16%, чем в 2014-ом. Наряду с этим, прогноз на 2015 год выполнен с дефицитом в 2,5%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по годовому отчету о выполнении госбюджета Азербайджана на 2015 год.

Поступления в виде налога с дохода физических лиц, не связанного с работой по найму, в подрядных и иностранных субподрядных организациях, действующих в рамках соглашений PSA, выросли на 2,7% по сравнению с 2013 годом и сократились на 8% по сравнению с 2014 годом, прогноз на 2015 год выполнен с дефицитом в 6,4%.

За прошлый год прогноз по налогу на прибыль подрядчиков, действующих в рамках соглашений PSA, выполнен на 87%, поступления составили 695 879,0 тыс. манатов, что на 51,1% меньше, чем в 2013 году и на 37,2% - в 2014-ом.

За отчетный период поступления в виде налога на прибыль иностранных подрядчиков составили 192 818,7 тыс. манатов или 7,1% больше прогнозируемого. Это на 20% больше, чем в 2013 году и на 41,1% - в 2014-ом.