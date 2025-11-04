Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 13:20
    В Азербайджане ВВП на душу населения в 2029 году превысит $9 тыс.

    Валовой внутренний продукт на душу населения в Азербайджане прогнозируется в размере $9140 в 2029 году.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в парламентском Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Министр подчеркнул, что в среднесрочной перспективе прогнозируется устойчивое развитие ненефтегазового сектора и его отраслей:

    "В 2026 году прогнозируемый номинальный объем ВВП составит 134,1 млрд манатов, а номинальный объем ВВП в ненефтегазовом секторе - 101,7 млрд манатов. С учетом прогнозируемой цены на нефть, валовой внутренний продукт на душу населения в 2026 году прогнозируется на уровне $7667, а в 2029 году - $9140".

    Микаил Джаббаров Милли Меджлис ВВП
    Azərbaycanda 2029-cu ildə adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 9 min ABŞ dollarını ötəcək
    Azerbaijan forecasts GDP per capita at $9,140 by 2029

