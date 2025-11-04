İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanda 2029-cu ildə adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 9 min ABŞ dollarını ötəcək

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 13:01
    Azərbaycanda 2029-cu ildə adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 9 min ABŞ dollarını ötəcək

    Azərbaycanda 2029-cu ildə adambaşına düşən ümumi daxili məhsulun 9 140 ABŞ dolları təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "2026-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Nazir vurğulayıb ki, ortamüddətli dövrdə qeyri-neft-qaz sektoru və onun sahələri üzrə davamlı inkişaf proqnozlaşdırılır:

    "2026-cı ildə ÜDM-nin nominal həcmi 134,1 milyard manat, qeyri-neft-qaz sektorunda ÜDM-nin nominal həcmi isə 101,7 milyard manat proqnozlaşdırılır. Neftin proqnozlaşdılan qiyməti də nəzərə alınmaqla, 2026-ci ildə adam başına düşən ümumi daxili məhsulun 7 667 ABŞ dolları, 2029-cu ildə isə 9 140 ABŞ dolları təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır".

    В Азербайджане ВВП на душу населения в 2029 году превысит $9 тыс.
    Azerbaijan forecasts GDP per capita at $9,140 by 2029

