"Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş bayraqlarının təsviri"ndə dəyişiklik edilib
Daxili siyasət
- 18 dekabr, 2025
- 13:55
Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci il 4 oktyabr tarixli 283 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş bayraqlarının təsviri"ndə dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Fərman imzalayıb
Fərmanla "Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş bayraqlarının təsviri"ndə "Çevik Hərəkət Qüvvələri hərbi hissəsinin döyüş bayrağında – "Dövlət Sərhəd Xidməti Çevik Hərəkət Qüvvələri 0000 (hərbi hissənin nömrəsi) saylı hərbi hissə" sözləri yazılmış yeni bənd əlavə edilir.
Son xəbərlər
14:24
Donald Tusk: Avropa öz gələcəyi ilə bağlı ciddi seçim qarşısındadırDigər ölkələr
14:20
EDB Qazaxıstanın investisiya portfelini daha 2,5 milyard ABŞ dolları artıracaqMaliyyə
14:13
Azərbaycanda su obyektlərindən xüsusi məqsədli istifadə üçün beş nazirliyin rəyi lazım olacaqİnfrastruktur
14:11
Nikolay Podquzov: "Azərbaycanın 2026-cı ildə EDB-yə qoşulacağına ümid edirik" - MÜSAHİBƏMaliyyə
14:11
Parisdə Livan üzrə yeni beynəlxalq konfransın tarixi təyin olunacaqDigər ölkələr
14:08
Gürcüstanda zəlzələ olubRegion
14:06
Foto
AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edibSağlamlıq
14:05
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilibSağlamlıq
14:03