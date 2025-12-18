WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş bayraqlarının təsviri"ndə dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 13:55
    Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş bayraqlarının təsvirində dəyişiklik edilib

    Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci il 4 oktyabr tarixli 283 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş bayraqlarının təsviri"ndə dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Fərman imzalayıb

    Fərmanla "Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin döyüş bayraqlarının təsviri"ndə "Çevik Hərəkət Qüvvələri hərbi hissəsinin döyüş bayrağında – "Dövlət Sərhəd Xidməti Çevik Hərəkət Qüvvələri 0000 (hərbi hissənin nömrəsi) saylı hərbi hissə" sözləri yazılmış yeni bənd əlavə edilir.

    İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xidməti
    Изменено изображение боевых знамен ГПС Азербайджана

    Son xəbərlər

    14:24

    Donald Tusk: Avropa öz gələcəyi ilə bağlı ciddi seçim qarşısındadır

    Digər ölkələr
    14:20

    EDB Qazaxıstanın investisiya portfelini daha 2,5 milyard ABŞ dolları artıracaq

    Maliyyə
    14:13

    Azərbaycanda su obyektlərindən xüsusi məqsədli istifadə üçün beş nazirliyin rəyi lazım olacaq

    İnfrastruktur
    14:11

    Nikolay Podquzov: "Azərbaycanın 2026-cı ildə EDB-yə qoşulacağına ümid edirik" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    14:11

    Parisdə Livan üzrə yeni beynəlxalq konfransın tarixi təyin olunacaq

    Digər ölkələr
    14:08

    Gürcüstanda zəlzələ olub

    Region
    14:06
    Foto

    AQTA sədri Saatlıda vətəndaşları qəbul edib

    Sağlamlıq
    14:05

    Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun əməkdaşları təltif edilib

    Sağlamlıq
    14:03

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə icazənin verilməsi Qaydası" təsdiq edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti