В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос почти на 14%
Финансы
- 27 ноября, 2025
- 11:23
Объем просроченных кредитов в Азербайджане на 1 ноября текущего года составил 544,8 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 3,2% больше, чем на 1 октября.
Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 21,3% по сравнению с началом года и на 13,55% за последний год.
На конец октября доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составляла 1,7%. На конец сентября этот показатель также составлял 1,7%, на конец декабря прошлого года - 1,5%, а на конец октября прошлого года - 1,7%.
