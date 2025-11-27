В Азербайджане объем проблемных кредитов вырос почти на 14%

Объем просроченных кредитов в Азербайджане на 1 ноября текущего года составил 544,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 3,2% больше, чем на 1 октября.

Объем проблемных кредитов в стране увеличился на 21,3% по сравнению с началом года и на 13,55% за последний год.

На конец октября доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составляла 1,7%. На конец сентября этот показатель также составлял 1,7%, на конец декабря прошлого года - 1,5%, а на конец октября прошлого года - 1,7%.