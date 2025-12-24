Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпрома
Другие страны
- 24 декабря, 2025
- 18:29
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах страны повысить независимость в производстве оружия.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он сказал на церемонии выпуска пилотов ВВС Израиля.
"Я совместно с министрами обороны и финансов утвердил сумму в $108 млрд на ближайшее десятилетие для создания независимого израильского производства боеприпасов", - сказал он.
Премьер отметил, что еврейское государство стремится сократить зависимость от всех поставщиков, включая союзников, после того как США, Великобритания и Германия ввели ограничения на поставки оружия в Израиль. При этом он подчеркнул, что многие страны, включая ФРГ, проявляют интерес к покупке израильских систем вооружений.
Последние новости
18:47
Фото
Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса YüksəlişБизнес
18:35
Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофойВнешняя политика
18:31
ЦБА: Уровень долговой нагрузки населения в Азербайджане низкийФинансы
18:29
Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпромаДругие страны
18:17
В центре Москвы горит цветочный складВ регионе
18:14
Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветреИнфраструктура
18:09
В январе-феврале 2026 года в Агдам будут переселены 1164 семьиВнутренняя политика
18:07
В России вернули на рассмотрение дело главы азербайджанской диаспоры одного из регионовВ регионе
18:02
Фото