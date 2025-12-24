Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпрома

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах страны повысить независимость в производстве оружия.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он сказал на церемонии выпуска пилотов ВВС Израиля.

"Я совместно с министрами обороны и финансов утвердил сумму в $108 млрд на ближайшее десятилетие для создания независимого израильского производства боеприпасов", - сказал он.

Премьер отметил, что еврейское государство стремится сократить зависимость от всех поставщиков, включая союзников, после того как США, Великобритания и Германия ввели ограничения на поставки оружия в Израиль. При этом он подчеркнул, что многие страны, включая ФРГ, проявляют интерес к покупке израильских систем вооружений.