    Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпрома

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 18:29
    Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпрома

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах страны повысить независимость в производстве оружия.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он сказал на церемонии выпуска пилотов ВВС Израиля.

    "Я совместно с министрами обороны и финансов утвердил сумму в $108 млрд на ближайшее десятилетие для создания независимого израильского производства боеприпасов", - сказал он.

    Премьер отметил, что еврейское государство стремится сократить зависимость от всех поставщиков, включая союзников, после того как США, Великобритания и Германия ввели ограничения на поставки оружия в Израиль. При этом он подчеркнул, что многие страны, включая ФРГ, проявляют интерес к покупке израильских систем вооружений.

    Лента новостей