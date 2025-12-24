Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    ЦБА: Уровень долговой нагрузки населения в Азербайджане низкий

    Финансы
    • 24 декабря, 2025
    • 18:31
    ЦБА: Уровень долговой нагрузки населения в Азербайджане низкий

    Уровень долговой (кредитной) нагрузки населения в Азербайджане находится на низком уровне по сравнению с экономически развитыми странами.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента финансовой стабильности Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Атахан Гасанов.

    По его словам, в настоящее время суммарный кредитный портфель банков в стране составляет порядка 30 млрд манатов, а потребительские кредиты оцениваются в 9,3 млрд манатов: "Если разделить эту цифру на валовой внутренний продукт, то доля потребительских кредитов составит 7-8%. Если сравнить этот показатель со странами, где применяется "бенчмаркинг", то мы увидим, что у нас глубина кредитования низкая, значит, есть потенциал для роста кредитования, и этого не следует избегать".

    Представитель ЦБА отметил, что кредитование, особенно населения, должно основываться на принципе "здорового и ответственного кредитования": "Это означает, что задолженность населения должна быть пропорциональна их доходам. Именно так ЦБА формирует свою пруденциальную политику, чтобы избежать чрезмерной задолженности населения. Мы постоянно мониторим как динамику кредитования населения, так и качество кредитного портфеля банков, и делимся результатами с общественностью".

    По его мнению, в Азербайджане объем проблемных кредитов остается ниже средних показателей за последние пять лет: "Несмотря на незначительный рост за последний год, этот объем не представляет риска (для банковской системы - ред.). Проведенные нами анализы показывают, что кредитная задолженность населения в целом находится на устойчивом уровне и формируется в рамках принципов, установленных Центральным банком Азербайджана".

    Гасанов добавил, что с 2022 года Центробанком установлен лимит кредитования: уровень платежей по кредитам не может быть выше 70% от размера доходов заемщика. "Мы считаем, что данные регуляторные меры эффективно сдерживают риски чрезмерной закредитованности населения, которые вызывают наибольшую обеспокоенность", - отметил представитель ЦБА.

    Центробанк Атахан Гасанов кредитная задолженность населения
    AMB: Azərbaycanda kreditləşmənin dərinliyi aşağıdır

    Последние новости

    18:47
    Фото

    Микаил Джаббаров встретился с победителями IV конкурса Yüksəliş

    Бизнес
    18:35

    Закир Гасанов выразил соболезнования премьеру Ливии в связи с авиакатастрофой

    Внешняя политика
    18:31

    ЦБА: Уровень долговой нагрузки населения в Азербайджане низкий

    Финансы
    18:29

    Нетаньяху: Израиль вложит $108 млрд в развитие оборонпрома

    Другие страны
    18:17

    В центре Москвы горит цветочный склад

    В регионе
    18:14

    Cуда в Каспийском море предупредили о сильном ветре

    Инфраструктура
    18:09

    В январе-феврале 2026 года в Агдам будут переселены 1164 семьи

    Внутренняя политика
    18:07

    В России вернули на рассмотрение дело главы азербайджанской диаспоры одного из регионов

    В регионе
    18:02
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии 2-го жилого комплекса в Агдаме - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей