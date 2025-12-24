ЦБА: Уровень долговой нагрузки населения в Азербайджане низкий

Уровень долговой (кредитной) нагрузки населения в Азербайджане находится на низком уровне по сравнению с экономически развитыми странами.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Департамента финансовой стабильности Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Атахан Гасанов.

По его словам, в настоящее время суммарный кредитный портфель банков в стране составляет порядка 30 млрд манатов, а потребительские кредиты оцениваются в 9,3 млрд манатов: "Если разделить эту цифру на валовой внутренний продукт, то доля потребительских кредитов составит 7-8%. Если сравнить этот показатель со странами, где применяется "бенчмаркинг", то мы увидим, что у нас глубина кредитования низкая, значит, есть потенциал для роста кредитования, и этого не следует избегать".

Представитель ЦБА отметил, что кредитование, особенно населения, должно основываться на принципе "здорового и ответственного кредитования": "Это означает, что задолженность населения должна быть пропорциональна их доходам. Именно так ЦБА формирует свою пруденциальную политику, чтобы избежать чрезмерной задолженности населения. Мы постоянно мониторим как динамику кредитования населения, так и качество кредитного портфеля банков, и делимся результатами с общественностью".

По его мнению, в Азербайджане объем проблемных кредитов остается ниже средних показателей за последние пять лет: "Несмотря на незначительный рост за последний год, этот объем не представляет риска (для банковской системы - ред.). Проведенные нами анализы показывают, что кредитная задолженность населения в целом находится на устойчивом уровне и формируется в рамках принципов, установленных Центральным банком Азербайджана".

Гасанов добавил, что с 2022 года Центробанком установлен лимит кредитования: уровень платежей по кредитам не может быть выше 70% от размера доходов заемщика. "Мы считаем, что данные регуляторные меры эффективно сдерживают риски чрезмерной закредитованности населения, которые вызывают наибольшую обеспокоенность", - отметил представитель ЦБА.