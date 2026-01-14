В Азербайджане назначен новый замминистра экономики
Финансы
14 января, 2026
- 21:00
Азер Байрамов назначен заместителем министра экономики Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Таким образом, число заместителей министра экономики достигло шести.
Отметим, что А.Байрамов ранее занимал должность замминистра финансов.
