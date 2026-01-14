Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане назначен новый замминистра экономики

    Финансы
    14 января, 2026
    • 21:00
    В Азербайджане назначен новый замминистра экономики

    Азер Байрамов назначен заместителем министра экономики Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Таким образом, число заместителей министра экономики достигло шести.

    Отметим, что А.Байрамов ранее занимал должность замминистра финансов.

