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В Азербайджане налоговые сборы в регионах выросли более чем в 23 раза за 17 лет

В Азербайджане налоговые сборы в регионах выросли более чем в 23 раза за 17 лет В 2020 году налоговые поступления из регионов Азербайджана по сравнению с 2018 годом увеличились на 23,1%, а по сравнению с 2003 годом - в 23,2 раза.
Финансы
12 августа 2021 г. 16:13
В Азербайджане налоговые сборы в регионах выросли более чем в 23 раза за 17 лет

В 2020 году налоговые поступления из регионов Азербайджана по сравнению с 2018 годом увеличились на 23,1%, а по сравнению с 2003 годом - в 23,2 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики страны.

Согласно данным, 41 район обеспечивает свои доходы за счет внутренних ресурсов без дотаций из централизованного бюджета.

Прогнозные поручения в первом полугодии успешно выполнены, территориальные налоговые органы выплатили в бюджет 462,6 млн манатов против прогноза 388,4 млн манатов. Тем самым прогноз выполнен на 119,1%. Из местных источников в бюджет поступило 22,1 млн манатов или на 6,7% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

Сельское хозяйство, туризм, информационно-коммуникационные технологии, перерабатывающая промышленность являются основными приоритетными отраслями в развитии ненефтяного сектора в Азербайджане. Важную роль в ускорении регионального развития играют субсидирование сельского хозяйства и налоговые льготы, предоставление техники и удобрений на льготных условиях, стимулирование инвестиций и экспорта, другие механизмы господдержки.

За счет легализации рынка труда и создания новых рабочих мест численность работников негосударственного сектора в I квартале текущего года увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 июля текущего года число активных плательщиков НДС в регионах увеличилось на 13,6% по сравнению с началом года.

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Версия на азербайджанском языке Son 17 ildə Azərbaycanda regionlardan vergi yığımları 23 dəfədən çox artıb

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