    В Азербайджане могут ввести дифференцированные тарифы на воду - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    11 сентября, 2025
    14:18
    В Азербайджане могут ввести дифференцированные тарифы на воду - ЭКСКЛЮЗИВ

    В будущем в Азербайджане планируется дифференциация тарифов на воду для разных категорий пользователей.

    Об этом Report сказал начальник Государственной службы контроля за охраной водных ресурсов Рафиг Асланов.

    По его словам, цель инициативы – справедливое распределение для малообеспеченных семей и предпринимателей, расходующие больше воды.

    "Речь идет не о повышении цен, а о введении различий между категориями потребителей. Решение о повышении тарифов находится в компетенции соответствующих органов ", - подчеркнул он.

    По его мнению, в числе приоритетов также предотвращение неэффективного использования водных ресурсов, усиление контроля за трансграничными реками, правильный учет водоемов и охрана окружающей среды, а также просвещение населения и субъектов предпринимательства.

