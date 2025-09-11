İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 13:34
    Rafiq Aslanov

    Azərbaycanda gələcəkdə su tariflərinin diferensiallaşdırılması planlaşdırılır.

    Bunu "Report"a Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yanında Suların Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin rəisi Rafiq Aslanov deyib.

    Onun sözlərinə görə, növbəti illərdə əsas diqqət əhalinin və sahibkarlıq subyektlərinin sudan səmərəli istifadəsi və qorunması istiqamətində maarifləndirilməsinə, sudan qanunsuz istifadənin qarşısının alınmasına, transsərhəd çaylarda və digər su obyektlərində monitorinq və nəzarətin gücləndirilməsinə yönələcək.

    "Asanlaşdırılmamış istifadə hallarının qarşısının alınması, göllər və su tutarlarının düzgün uçotunun aparılması, ətraf mühitin qorunması və su obyektlərinin çirklənməsinin qarşısının alınması da prioritetlərimiz sırasındadır", - R. Aslanov qeyd edib.

    O əlavə edib ki, görüləcək işlər çərçivəsində gələcəkdə sudan ödənişli istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi və tariflərin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur:

    "Buradakı məqsəd aztəminatlı ailələr və daha çox sudan istifadə edən sahibkarlar üçün ədalətli bölgünü təmin etməkdir. Bu, tariflərin qaldırılması demək deyil, sadəcə istifadəçilər arasında fərqləndirmə aparılmasıdır. Tariflərin artırılması barədə qərar vermək müvafiq qurumların səlahiyyətindədir və yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə addım nəzərdə tutulmur".

