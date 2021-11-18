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В Азербайджане могут применить налоговые льготы для эмитентов IPO

В Азербайджане могут применить налоговые льготы для эмитентов IPO Состоится очередное заседание рабочей группы по развитию финансовых рынков и доступности кредитов комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.
Финансы
18 ноября 2021 г. 12:49
В Азербайджане могут применить налоговые льготы для эмитентов IPO

Состоится очередное заседание рабочей группы по развитию финансовых рынков и доступности кредитов комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Как передает Report, об этом сообщил Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, заседание планируется провести 25 ноября в 15:00 через онлайн-платформу Webex.

Отмечается, что на заседании будут рассмотрены вопросы упрощения процедур эмиссии, возможности признания налоговых льгот для эмитентов, предлагающих акции методом публичного предложения, совершенствования нормативных рамок для оздоровления и повышения устойчивости страхового рынка, повышения финансовой грамотности.

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