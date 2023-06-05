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В Азербайджане меняют порядок обмена денежных знаков

В Азербайджане меняют порядок обмена денежных знаков Изменяется порядок обмена денежных знаков Центральным банком Азербайджана.
Финансы
5 июня 2023 г. 11:30
В Азербайджане меняют порядок обмена денежных знаков

Изменяется порядок обмена денежных знаков Центральным банком Азербайджана.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон ”О Центральном банке“.

Согласно документу, ЦБА:

- меняет денежные знаки, пригодные для обращения, без ограничений;

- оплачивает номинальную стоимость денежного знака, состоящего из целой части или последовательных частей, принадлежащих одному и тому же бумажному денежному знаку, при условии сохранения не менее 60% поверхности и не менее одного из 2-х серийных номеров на нем в полном объеме;

- оплачивает номинальную стоимость денежного знака, состоящего из непоследовательных частей, принадлежащих одному и тому же бумажному денежному знаку, при условии сохранения не менее 60% поверхности и оба серийных номера в полном объеме;

- оплачивает номинальную стоимость металлического денежного знака, на котором сохранено изображение и надписи на неповрежденной поверхности в объеме, позволяющем определить его номинал;

- при выявлении подделки представленного денежного знака не меняет данный денежный знак и не выплачивает его номинальную стоимость, не возвращает поддельный денежный знак и направляет его в соответствующий государственный орган (учреждение) для принятия мер, установленных законодательством;

- не меняет денежные знаки в иностранной валюте.

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