    В Азербайджане количество активных депозитарных счетов снизилось на 5%

    Финансы
    • 10 октября, 2025
    • 17:06
    В Национальном депозитарном центре на 1 октября этого года насчитывалось 173 865 счетов, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр.

    Согласно данным, 172 226 депозитарных счетов принадлежат физическим лицам, 1 639 - юридическим лицам. Это соответственно на 10,8% и 7,05% больше по сравнению с годом ранее.

    На конец сентября 103 056 депозитарных счетов были активными, что на 5,1% меньше по сравнению с прошлым годом.

    В том числе количество активных счетов, принадлежащих физическим лицам, снизилось на 5,1% - до 102 402, а количество активных счетов юридических лиц осталось неизменным - 654.

