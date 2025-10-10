В Азербайджане количество активных депозитарных счетов снизилось на 5%
Финансы
- 10 октября, 2025
- 17:06
В Национальном депозитарном центре на 1 октября этого года насчитывалось 173 865 счетов, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр.
Согласно данным, 172 226 депозитарных счетов принадлежат физическим лицам, 1 639 - юридическим лицам. Это соответственно на 10,8% и 7,05% больше по сравнению с годом ранее.
На конец сентября 103 056 депозитарных счетов были активными, что на 5,1% меньше по сравнению с прошлым годом.
В том числе количество активных счетов, принадлежащих физическим лицам, снизилось на 5,1% - до 102 402, а количество активных счетов юридических лиц осталось неизменным - 654.
Последние новости
17:49
Посол: Закладка фундамента мечети в Физули с участием лидеров стран ОТГ - важное историческое событиеКарабах
17:48
Американская UPS уничтожает тысячи посылок из-за таможенных трудностейДругие страны
17:46
Билалхабаши Назаров вошел в историю азербайджанского боксаИндивидуальные
17:46
Фото
Прошел Baku Fintech Forum 2025 при участии PashaPayФинансы
17:42
Британия передала Украине сотни ракет для ПВО раньше срокаДругие страны
17:32
Фото
Участники международной конференции по пропавшим без вести лицам посетили ШушуВнешняя политика
17:30
Вынесен приговор хирургу, признанного виновным в смерти Назрин МансурлуПроисшествия
17:22
Наталья Спину: Азербайджан превращается в центр киберустойчивости Кавказа и Центральной АзииИКТ
17:22