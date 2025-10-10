İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Azərbaycanda aktiv depo hesablarının sayı 5 % azalıb

    Maliyyə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 16:32
    Azərbaycanda aktiv depo hesablarının sayı 5 % azalıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Milli Depozit Mərkəzində 173 865 hesab olub.

    "Report" Mərkəzə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 10,8 % çoxdur.

    Depo hesablarının 172 226-sı fiziki, 1 639-u isə hüquqi şəxslərə məxsusdur. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 10,8 % və 7,05 % çoxdur.

    Sentyabrın sonuna depo hesablarının 103 056-sı aktiv olub. Bu, illik müqayisədə 5,1 % azdır.

    O cümlədən, fiziki şəxslərə məxsus aktiv hesabların sayı 5,1 % azalaraq 102 402-yə düşüb, hüquqi şəxslərə məxsus aktiv hesabların sayı isə dəyişməyərək 654 olub.

    Milli Depozit Mərkəzi depo hesabı

    Son xəbərlər

    16:44

    Yüksək səviyyəli 2-ci dialoq: Aİ və Azərbaycan nəqliyyat tərəfdaşlığını möhkəmləndirir

    İnfrastruktur
    16:44

    Baş direktor: Kino Agentliyi filmlərin dublyajı istiqamətində bir çox layihələr planlaşdırır

    İncəsənət
    16:41

    Putin Nobel Sülh Mükafatının nüfuzunun çoxdan sarsıldığını hesab edir

    Digər ölkələr
    16:39

    Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələri ilə bağlı saxlanılan 7 nəfərə həbs qətimkan tədbiri seçilib

    Region
    16:32

    Azərbaycanda aktiv depo hesablarının sayı 5 % azalıb

    Maliyyə
    16:27

    Aydın Verdiyev: Biometrik sistemlərdə də müəyyən təhlükəsizlik zəiflikləri mövcuddur

    Daxili siyasət
    16:21

    Filippində sunami təhlükəsi elan edilib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    16:20

    Mehdiabadda 60 yaşlı kişinin öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    16:15

    Bilalhəbaşi Nəzərov Azərbaycanın boks tarixinə düşüb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti