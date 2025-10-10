Azərbaycanda aktiv depo hesablarının sayı 5 % azalıb
Maliyyə
- 10 oktyabr, 2025
- 16:32
Bu il oktyabrın 1-nə Milli Depozit Mərkəzində 173 865 hesab olub.
"Report" Mərkəzə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il oktyabrın 1-i ilə müqayisədə 10,8 % çoxdur.
Depo hesablarının 172 226-sı fiziki, 1 639-u isə hüquqi şəxslərə məxsusdur. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 10,8 % və 7,05 % çoxdur.
Sentyabrın sonuna depo hesablarının 103 056-sı aktiv olub. Bu, illik müqayisədə 5,1 % azdır.
O cümlədən, fiziki şəxslərə məxsus aktiv hesabların sayı 5,1 % azalaraq 102 402-yə düşüb, hüquqi şəxslərə məxsus aktiv hesabların sayı isə dəyişməyərək 654 olub.
