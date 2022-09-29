В Азербайджане имеется 9 млн бесконтактных банковских карт

По данным на 1 сентября этого года из 12,6 млн банковских карт в Азербайджане примерно 9 млн были бесконтактными.

По данным на 1 сентября этого года из 12,6 млн банковских карт в Азербайджане примерно 9 млн были бесконтактными.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов сказал на конференции на тему "Экосистема финтех в Азербайджане: сегодня и завтра", организованной общественным объединением "Ассоциация финтех Азербайджана".

"За последний год количество банковских карт выросло на 23%, бесконтактных банковских карт – на 55%. За отчетный период сумма бесконтактных платежей выросла в 2,7 раза, количество – в 2,1 раза. В результате удельный вес безналичного оборота в карточных платежах вырос на 12,5 п.п. до 41%", - отметил он.