В Азербайджане годовая инфляция составила 1,6%

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане цены на товары народного потребления и тарифы на услуги по сравнению с прошлым месяцем в октябре выросли на 0,3%, а в период с января по октябрь относительно аналогичного периода прошлого года - на 1,6%. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного комитета статистики.

Продукты питания в указанные периоды подорожали соответственно на 0,6% и 1,1%, цены на непродовольственные товары и тарифы на услуги сохранились на уровне прошлого месяца, однако относительно периода с января по октябрь прошлого года выросли соответственно на 3,6% и 0,4%.