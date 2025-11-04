Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Азербайджане фонд оплаты труда в ненефтяном частном секторе вырос в 3 раза за счет налоговых льгот

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 14:06
    В Азербайджане фонд оплаты труда в ненефтяном частном секторе вырос в 3 раза за счет налоговых льгот

    Фонд оплаты труда в ненефтяном частном секторе Азербайджана к концу 2025 года достигнет 10,6 млрд манатов, что в три раза больше, чем в 2019 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета Азербайджана на 2026г.

    По словам министра, семилетний мораторий на взимание подоходного налога с зарплат на сумму до 8 тыс. манатов в ненефтяном частном секторе привел к резкому росту легальных трудовых отношений. С 1 января 2019 года по 1 октября 2025 года число трудовых договоров увеличилось на 471 тысячу, превысив отметку в 1 миллион. Доля официально оформленных работников выросла с 38,5% до 54,1%.

    По прогнозам, к концу 2025 года фонд оплаты труда в ненефтяном секторе вырастет до 10,6 млрд манатов, объем обязательных социальных взносов увеличится втрое - до 2,5 млрд манатов.

    С 1 января 2026 года срок действия налоговых льгот по подоходному налогу завершается. Джаббаров подчеркнул, что цели реформы достигнуты - экономика получила импульс, а трудовой рынок стал значительно более прозрачным.

    "Чтобы сохранить и развить достигнутые результаты, предлагается поэтапно увеличивать налогообложение с учетом уровня доходов, сохранив низкую налоговую нагрузку для низкооплачиваемых работников", - заявил министр.

