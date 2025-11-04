İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanda özəl qeyri-neft-qaz sektorunda gəlir vergisi üzrə güzəştlərin əmək bazarına təsiri açıqlanıb

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 13:37
    Azərbaycanda özəl qeyri-neft-qaz sektorunda gəlir vergisi üzrə güzəştlərin əmək bazarına təsiri açıqlanıb
    Bu ilin sonuna qədər Azərbaycanın özəl qeyri-neft-qaz sektorunda əməkhaqqı fondunun 2019-cu illə müqayisədə üç dəfə artaraq 10,6 milyard manata çatması gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, qeyri-neft-qaz özəl sektorda 8 min manata qədər olan əməkhaqlarının gəlir vergisindən azad olunması nəticəsində 2019-cu il yanvarın 1-dən 2025-ci il oktyabrın 1-dək bu sektorda əmək müqavilələrinin sayı 471 min artaraq 1 milyonu ötüb.

    "Sektorun cəmi əmək müqavilələrində payı 38,5 %-dən 54,1 %-ə yüksəlib. 2025-ci ilin gözlənilən göstəriciləri nəzərə alınmaqla, qeyri-neft-qaz özəl sektorda əməkhaqqı fondunun 2019-2025-ci illərdə 3 dəfə artaraq 10,6 milyard manata, məcburi sosial sığorta yığımlarının isə 3 dəfə artaraq 2,5 milyard manata çatması proqnozlaşdırılır", - deyə M. Cabbarov qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, bu dövrdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirlərində büdcədən ayırmaların payı da 2018-2024-cü illər ərzində 35 %-dən 16-17 %-ə, daha sonra 10,5 %-ə qədər azalıb.

    M. Cabbarov əlavə edib ki, 1 yanvar 2026-cı ildən etibarən əməkhaqqı güzəştinin müddəti başa çatır. Güzəştin əsas sosial-iqtisadi məqsədlərinə nail olunduğunu, əmək bazarının rəsmiləşməsi sahəsində mühüm nəticələrin əldə edildiyini vurğulayan nazir bildirib:

    "Bu nailiyyətləri qorumaq və daha da inkişaf etdirmək, həmçinin leqallaşma prosesinin davamı üçün daha aşağı gəlir qruplarına az vergi yükü tətbiq etməklə, qeyri-neft-qaz özəl sektorda əməliyyatların tədricən və mərhələli şəkildə vergiyə cəlb edilməsi barədə təkliflər təqdim edilib".

