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    В Азербайджане денежная масса вне банковской системы увеличилась на 18%

    ​Месячный рост агрегата М0 составил менее 5%

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Денежная масса вне банковской системы (агрегат M0) в Азербайджане увеличилась в месячном сравнении на 340,9 млн манатов или 4,8% и на 1 января 2018 составила 7 490,3 млн манатов. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в годовом финансовом отчете Центробанка Азербайджана (ЦБА).

    Рост составил 1 113,4 млн манатов или 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Отметим, что максимальное значение денежной массы вне банковской системы было зафиксировано в июле 2014 года на уровне 10 508,9 млн. манатов.

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