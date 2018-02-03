В Азербайджане денежная масса вне банковской системы увеличилась на 18%

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Денежная масса вне банковской системы (агрегат M0) в Азербайджане увеличилась в месячном сравнении на 340,9 млн манатов или 4,8% и на 1 января 2018 составила 7 490,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом финансовом отчете Центробанка Азербайджана (ЦБА).

Рост составил 1 113,4 млн манатов или 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что максимальное значение денежной массы вне банковской системы было зафиксировано в июле 2014 года на уровне 10 508,9 млн. манатов.