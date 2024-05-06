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Глава ЦБА: COP29 положительно повлияет на привлечение "зеленых" финансов в Азербайджан

Глава ЦБА: COP29 положительно повлияет на привлечение "зеленых" финансов в Азербайджан COP29 окажет положительное влияние на формирование устойчивой финансовой экосистемы в Азербайджане и привлечение "зеленого финансирования" со стороны иностранных инвесторов.
Финансы
6 мая 2024 г. 17:36
Глава ЦБА: COP29 положительно повлияет на привлечение зеленых финансов в Азербайджан

COP29 окажет положительное влияние на формирование устойчивой финансовой экосистемы в Азербайджане и привлечение "зеленого финансирования" со стороны иностранных инвесторов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязимов.

ЦБА объявил о целях по изменению климата и рискам экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в 2024 году в финансовом отчете об устойчивом развитии.

Отмечается, что в этом году ЦБА проведет мероприятия в этом секторе по следующим направлениям: формирование потенциала в области устойчивого финансирования; формирование экосистемы для устойчивых финансовых потоков; интеграция факторов изменения климата и ESI в управление рисками; обеспечение прозрачности и рыночной дисциплины на финансовых рынках.

"Будет продолжено принятие многогранных и всеобъемлющих мер по повышению потенциала управления рисками и формированию экосистемы, благоприятной для устойчивых финансовых потоков. Эти меры будут осуществляться с учетом международного опыта и условий местных финансовых рынков”, - сказал председатель ЦБА.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: COP29 will have a positive effect on attraction of green finance to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "COP29 Azərbaycana "yaşıl maliyyə"nin cəlb edilməsinə müsbət təsir göstərəcək"

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